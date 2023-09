Juventus, la carriera di Pogba è appesa a un filo dopo la positività all'antidoping: i dettagli

Ultime notizie Serie A - La carriera ad alti livelli del centrocampista francese della Juventus Paul Pogba è appesa a un filo, quello delle controanalisi che avranno il compito di confermare o smentire la sua non negatività ai controlli antidoping effettuati dopo la prima gara della stagione contro l’Udinese, lo scorso 20 agosto. Ne parla Il Mattino.

Pogba positivo, cosa rischia

Pogba rischia un nuovo stop per squalifica, fino ad un massimo di quattro anni, prospettiva che non lascia scampo per un classe 1993: