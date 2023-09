Juventus, l'inchiesta "Prisma" può finire a Milano: ecco cosa potrebbe determinare

Notizie calcio. Si saprà oggi se il processo sui conti della Juventus e sulle false comunicazioni al mercato si svolgerà a Torino o se sarà spostato a Milano, sede della Borsa.

Inchiesta 'Prisma' Juventus, le ultime

Come riportato da Repubblica, la Cassazione deciderà l’eventuale trasferimento nel capoluogo lombardo dopo il parere espresso dal procuratore generale circa la competenza territoriale: “Illocus commissi delictideve individuarsi in Milano, in quanto luogo dal quale la comunicazione è stata diffusa al mercato”, è stato il parere del pg Luigi Cuomo. Un punto a favore della difesa che oggi potrebbe piazzare un altro colpo non da poco.

Il gup Marco Picco aveva rimandato la decisione sulla competenza territoriale alla Cassazione: se davvero la Corte dovesse decidere per il trasferimento, l’udienza del 26 ottobre registrerà la chiusura del processo a Torino.