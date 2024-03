Juventus, Cambiaso: "Contro il Napoli ho realizzato un sogno che avevo da bambino"

Ultime notizie Serie A - Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

C’è un giorno della sua vita che vorrebbe rivivere?

«Il primo gol in Serie A alla seconda di campionato, Genoa-Napoli. Avevo 21 anni, e ho segnato avendo in tribuna tutta la mia famiglia. Mentre i compagni mi abbracciavano pensavo che ce l’avevo fatta: il mio sogno da bambino si era realizzato».

E quello da dimenticare?

«La morte di mia nonna, nel 2018. Ero cresciuto con lei e le volevo molto bene. Oggi il principale rimpianto che ho è non poter dire ai miei nonni che gioco nella Juventus e in Nazionale. Mio nonno si entusiasmava anche solo a vedermi in Serie D…».