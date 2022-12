Juventus, Allegri: "Pogba torna? Sento parlare di Napoli o altre date, ma la verità è un'altra"

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri parla al termine dell'amichevole in Inghilterra contro l'Arsenal, e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le sue dichiarazioni su Paul Pogba.

«Pogba? Bisogna andarci piano. A oggi Pogba non ha ancora fatto un metro di corsa in campo. Sento parlare di Napoli o altre date, ma la verità è che al momento non si sa quando potrà tornare ed è inutile ripeterlo di continuo. Vlahovic ha iniziato un percorso di riabilitazione per una sintomatologia che non è scomparsa nemmeno durante il Mondiale. Speriamo solo di riaverlo al più presto»