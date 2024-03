Juventus a Napoli, prenotato un intero hotel accanto a De Laurentiis: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Domenica sera andrà in scena Napoli-Juventus, big match che può risultare già cruciale per la rimonta europea della squadra di Calzona.

Intanto il Corriere dello Sport ha svelato un curioso retroscena "logistico" sull'arrivo della Juventus a Napoli:

La Juventus ha riservato un intero albergo - 72 camere - per la trasferta a Napoli: da domani sera a domenica sera, a ridosso della partita in programma alle 20.45 al Maradona. I bianconeri alloggeranno come di consueto al Grand Hotel Parker’s, a pochi metri dal quartier generale di De Laurentiis, il Britannique. Una decina, forse, letteralmente: la struttura scelta dalla Juve è al numero 135 di Corso Vittorio Emanuele, mentre Adl dimora al numero 133 del medesimo Corso.