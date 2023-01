Juve scatenata nei secondi tempi: solo con le riprese sarebbe prima in classifica!

Ultime notizie. In vista di Napoli-Juventus, partita in programma per il 13 gennaio allo stadio Maradona, l'edizione odierna di TuttoSport sottolinea la forza dei bianconeri nei secondi tempi di gioco. Se si contassero solo le riprese, infatti, la Juve sarebbe addirittura prima in classifica con 38 punti, davanti al Napoli secondo con 37 punti.

Al Maradona sarà una vera e propria sfida scudetto, uno scontro diretto con 3 punti fondamentali in palio: se la Juve vince, balza a -4 dal Napoli e riapre senza dubbio la corsa allo scudetto. Se vince il Napoli, torna a +10.