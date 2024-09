Juve-Napoli, Tuttosport contro-corrente: Conte pronto al cambio modulo! Dentro McTominay

Notizie Napoli calcio. Domani sera alle ore 18.00 è in programma Juventus-Napoli, big match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/25.

Ecco quanto riportato da Raffaele Auriemma nell'edizione odierna di Tuttosport in vista di Juventus-Napoli, con Conte orientato a cambiare modulo secondo il quotidiano:

La propensione offensiva e le qualità difensive di McTominay, che dovrebbe sostituire numericamente Mazzocchi, spingono Conte a rinforzare la mediana per garantire una maggiore stabilità, tornando cosi al 3-5-2. L’ex United dovrebbe agire con Anguissa e Lobotka in un’inedita mediana a tre. Sugli esterni, a sinistra si prevede torni Olivera, a destra dovrebbe esserci Politano, tranne che Conte non propenda per una formazione più protetta preferendogli Mazzocchi.

Con Politano e Olivera ai lati e McTominay al centro, il 3-5-2 potrebbe facilmente evolversi in un 4-2-3-1, spostando lo scozzese in posizione avanzata per supportare l’attacco. Kvaratskhelia affiancherà Lukaku, occupando un ruolo che già gli appartiene con la Georgia.