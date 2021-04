Napoli - In vista del recupero in programma mercoledì tra Juventus e Napoli, molto importanti sono i calciatori diffidati delle due squadre che, in caso di ammonizione nelle partite odierne, salteranno il big match. Negli azzurri a rischio squalifica figurano: Demme (oggi non sarà della partita), Lozano e Mario Rui. Nei bianconeri invece non figurano calciatori a rischio.