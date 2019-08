Mauro sentenzia: "Bianconeri favoriti stasera ed anche per lo scudetto: non ci sarà storia, le altre lotteranno invano"

Notizie Calcio Napoli - Juventus-Napoli - Massimo Mauro ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "La Juventus non può che partire col favore del pronostico, a maggior ragione per il fatto che gioca in casa. Ma questo non soltanto con il Napoli: contro chiunque".



Un'estate dopo, insomma, la distanza tra le due squadre è ancora così netta?



"Il Napoli deve sfruttare il fatto di essere più squadra come punto di forza, anche se incassare tre gol all'esordio a Firenze non è un bel segnale. Ma, in termini assoluti, il divario tra le due squadre è ancora enorme: ci sono almeno dieci punti nell'arco di un campionato".



Juve chiamata anche quest'anno a vincere tutto, insomma?



"E' una squadra costruita talmente bene che può partire soltanto per vincere in Italia come in Europa. Che vuol dire a fine stagione essere tra le migliori due in campionato e tra le quattro in Champions League, perché poi una singola vittoria passa anche per un episodio fortuito o una fatalità".



A questo Napoli, invece, servirebbe ancora un rinforzo?



"L'organico è variato davvero poco, Ancelotti adesso ha il compito di lavorare per inserire al meglio Lozano. Un'operazione mai banale, basta vedere Manolas in difesa: la gara di Firenze ha fatto capire bene quanto sia difficile inserirsi in tempi brevi".



Per lo scudetto sarà una lotta a due?



"L'Inter ha fatto ampi passi avanti e può inserirsi nella lotta per il vertice. Ma tanto, alla fine, vincerà ancora la Juventus".