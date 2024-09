Juve-Napoli, la previsione di Gazzetta: solo un errore o un episodio schioderà lo 0-0. Sarà gara a scacchi

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non si aspetta grande spettacolo per la gara di questo pomeriggio tra Juventus e Napoli. Per il quotidiano sarà una vera e propria gara a scacchi tra Motta e Conte:

"Non ci aspettiamo che stasera Juve e Napoli vadano l'una all'assalto dell'altra. Mettiamo in conto una discreta fase di studio, immaginiamo che sia Motta sia Conte pensino che il primo che attacca rischia molto, se non tutto. A meno che un episodio o un errore non scardini lo 0-0 nel giro di pochi minuti. Ci sono le premesse per una partita a scacchi".