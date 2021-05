Juve-Inter, la reazione degli azzurri in ritiro a Firenze

Napoli Calcio - Il Napoli padrone del proprio destino: se batte nell'anticipo all'ora di pranzo la Fiorentina riconquista il quarto posto rimettendosi alle spalle nella corsa Champions la Juventus che ieri ha sconfitto l'Inter con il rigore di Cuadrado nel finale (penalty molto dubbio per il contatto tra lo stesso colombiano e Perisic).

Come riporta Il Mattino:

"Gli azzurri sono arrivati ieri pomeriggio intorno alle 18.30 nell'albergo a Firenze in zona Porta al Prato, diverso rispetto a quello di aprile 2018 dove erano in ritiro e guardarono tutti insieme in tv Inter-Juve, partita anche quella vinta nei minuti finali dai bianconeri che con quei tre punti misero le mani sullo scudetto con il Napoli che crollò il giorno successivo contro i viola. Stavolta il match è stato seguito singolarmente dagli azzurri nelle loro camere, qualcuno ha visto il secondo tempo, qualche altro degli spezzoni, oppure si è informato attraverso gli smartphone. La concentrazione della squadra già ieri rivolta solo ed esclusivamente alla partita del Franchi (la rifinitura è stata svolta in mattinata a Castel Volturno tenendo presente che la gara di oggi sarà alle 12.30) e in ritiro non si è parlato del match dei bianconeri ma solo di quello contro la Fiorentina".