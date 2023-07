Juve, Bremer: "Scudetto? Magari possiamo pensarci. Non avere le Coppe può essere un vantaggio"

Serie A - Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

A proposito di obiettivi: ha già fissato i suoi personali e di squadra per il 2023-24?

«Come squadra dobbiamo migliorare il piazzamento dell’anno scorso considerando, come dice Allegri, che sul campo eravamo arrivati terzi. Quando sei alla Juventus speri sempre di vincere, noi siamo in una fase di costruzione e il primo step dovrà essere arrivare in zona Champions, poi a campionato in corso vedremo: magari possiamo pensare anche allo scudetto».

Senza Europa, vincere il tricolore diventa un obbligo?

«Avere la settimana libera ci consentirà di concentrarci solo sul campionato. Due anni fa con il Torino quando giocavamo una volta a settimana avevamo molto più tempo per allenarci. Quando vai in campo ogni tre giorni è dura: il primo mese non te ne accorgi, il secondo nemmeno ma dal terzo cominci a sentire la stanchezza. Io la scorsa stagione ho giocato tanto, questa sarà diversa perché oltre alla Serie A avremo solamente la Coppa Italia»