Ultime notizie Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta le ultime notizie in casa Torino, in vista del match contro il Napoli: Nikola Vlasic, uscito anzitempo con la Fiorentina, sta reagendo bene e lo si può considerare recuperato per il Napoli.

Come soluzione di riserva, Ivan Juric può avanzare Ivan Ilic sulla trequarti tenendo in mediana Samuele Ricci e Karol Linetty. Poche le chance per Nemanja Radonjic.

?