Rinnovo Juan Jesus, il brasiliano chiede un biennale! Giuntoli a colloquio con l'agente: sputano tre club

Notizie Napoli calcio - Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli, è in scadenza con gli azzurri la prossima estate. Il centrale è arrivato a Napoli l'anno scorso con un contratto 1+1 che gli azzurri hanno già provveduto a confermare al termine della passata stagione.

Rinnovo Juan Jesus-Napoli, le ultime

L'entourage di Juan Jesus ed il Napoli sono in contatto per trovare l'accordo sul rinnovo, ma al momento le posizioni non collimano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il problema non sarebbe economico ma di durata: Jesus vorrebbe un prolungamento almeno biennale, mentre il Napoli continua a prospettare la medesima formula delle stagioni precedenti (annuale con opzione).

Giuntoli è in contatto con il suo agente Roberto Calenda, ma sullo sfondo non mancano diversi club interessati: Siviglia, Milan, Lione e un paio di squadre di Premier lo seguono con attenzione visto che in estate sarà parametro zero. Il ragazzo a Napoli si trova benissimo ed aspetta fiducioso che possa arrivare l'incastro giusto.