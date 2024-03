Juan Jesus peggiore in campo per Gazzetta. Voto da incubo: "Forse tutto il trambusto della settimana l'ha turbato"

Juan Jesus peggiore in campo del Napoli contro l'Atalanta secondo la Gazzetta dello Sport. Quella di ieri era una giornata particolare per il difensore brasiliano dopo la sentenza del caso Acerbi. Tuttavia sul campo, la sua prestazione è stata la peggiore in assoluto secondo il quotidiano.

Napoli Atalanta 0 3: Juan Jesus peggiore in campo

La Gazzetta dello Sport ha dato a Juan Jesus il voto più basso di tutti nel Napoli che ha perso ieri contro l'Atalanta allo stadio Maradona. Il quotidiano ha dato un secco 4,5 in pagella al difensore brasiliano scrivendo: