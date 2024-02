"Datemi un pizzicotto". Juan Jesus e la scena con gli altri difensori del Napoli dopo il gol di Luvumbo

Napoli Calcio - "Datemi un pizzicotto" sembra voler dire Juan Jesus dopo la rete di Luvumbo a tempo scaduto si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino. L'errore in marcatura del difensore brasiliano è piuttosto evidente. Una leggerezza che costa altri due punti al Napoli che vede allontanarsi sempre di più la zona Champions League.

Juan Jesus

Reazione del Napoli al gol di Luvumbo

L'edizione odierna de Il Mattino evidenzia un atteggiamento tenuto dai difensori del Napoli subito dopo la rete beffa siglata da Zito Luvumbo. Tutti si mettono le mani nei capelli, nessuno ha il coraggio di guardarsi negli occhi o di fare un cenno di stizza per quanto è accaduto. Per il quotidiano, c'è solo spazio per lo sgomento. Nessuno dei protagonisti ha la forza di guardarsi in faccia dopo l'1-1. Calzona dovrà necessariamente lavorare sulla linea difensiva dopo quanto visto ieri in Sardegna se vuole almeno provare a portare il Napoli in una zona diversa di classifica.