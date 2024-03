Napoli - Juan Jesus emerge dalle ceneri dopo un periodo negativo affrontato nelle scorse settimane e dopo le tante offese ricevute in occasione dell'errore in Cagliari-Napoli che l'hanno costretto a bloccare i commenti social dei tifosi azzurri. A San Siro ci mette il suo zampino e segna il gol 1-1 nel segno della rivincita personale e del razzismo (per l'insulto di Acerbi durante la partita). Lezione di stile e di rivalsa del difensore del Napoli che esce a testa altissima da San Siro.