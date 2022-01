Il Mattino - Jeff Bezos punta su Napoli: nuovo incontro a giorni, viaggi spaziali per portare la gente su Marte e la Luna

Ultimissime notizie con la conferma de Il Mattino riguardo gli incontri tra Amazon e Napoli. Jeff Bezos vuole puntare su Napoli per quanto riguarda i viaggi spaziali. Vuole portare la gente su Marte e la Luna.

Questo quanto scrive Il Mattino riguardo i vari incontro tra il braccio destro di Jeff Bezos per una collaborazione tra Amazon e Napoli:

Di sicuro il calcio non c'entra nulla: dietro l'interesse di Bezos per Napoli , purtroppo, i colori azzurri non hanno posto. C'è invece la volontà di verificare la fattibilità di un progetto industriale che fa leva da una parte sulle risorse finanziarie di Blue Origin e la sua ambizione di coprire una quota maggioritaria dei futuri traffici commerciali nello spazio; e dall'altra sulla riconosciuta affidabilità del polo aerospaziale napoletano e campano, una garanzia ormai anche fuori dei confini nazionali. E per polo si intende anche la qualità dei saperi e della ricerca assicurata dal sistema delle università, Federico II in testa, il sostegno del credito locale, a partire dalla Bcc di Napoli, la concretezza delle aziende e dell'indotto.

Il nuovo incontro ci sarà tra qualche giorno per la collaborazione tra Jeff Bezos e Napoli , messaggi e contatti dei diretti interessati stanno lì a confermarlo. A due mesi dal primo, incoraggiante rendez vous, tornerà a Napoli Michael Callari, braccio destro del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, per approfondire la possibile collaborazione tra Blue Origin, la società del magnate Usa attiva nei voli spaziali, e il sistema aerospaziale campano. Sono i preliminari di un percorso che al momento è tutto o quasi ancora da definire ma che, senza eccedere in facili entusiasmi, ha solide basi per poter iniziare.

L'idea, a quanto pare, è di utilizzarla per rendere sempre più possibili i collegamenti con la Luna e Marte gestendo rotte che, come si ritiene, diventeranno molto più frequenti di oggi aprendo nuovi scenari ad attività commerciali, per non dire dei viaggi turistici che già sono quasi all'ordine del giorno almeno per chi può permettersene la spesa. La visionarietà di Bezos, che possiede una costellazione di satelliti per le telecomunicazioni, troverebbe un importante (anche se probabilmente non l'unico) supporto tecnologico a Napoli e in Campania in termini, per esempio, di componentistica, di ricerca avanzata sui materiali, di meccanismi di controllo dei voli spaziali, di competenze all'altezza. Praticamente, una sorta di «ombrello» realizzato con materiali innovativi grazie ad un progetto tutto napoletano, che mira guarda caso - alla conquista di Marte.

Detta così, sembrerebbe decisamente una strada percorribile quella del matrimonio tra Bezos e la città di Napoli. Ma, come ripete Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale campano, altra tappa della prima visita di Callari a Napoli, serve la massima prudenza prima di sbilanciarsi.