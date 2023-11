Jeda snobba il Napoli: "Scudetto? Ci sono altre due squadre che possono mettere pressione all'Inter"

Ultime notizie Napoli - Jeda, ex attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Per il brasiliano il Napoli non è da scudetto.

Intervista Jeda

Quella di Allegri difensivista, quindi, è soltanto una favola?

«Allegri non è assolutamente un allenatore difensivista, bensì uno che sa adattarsi molto bene alle qualità della rosa che ha a disposizione. Oggi la Juventus ha in organico elementi forti, ma che non dispongono delle caratteristiche per comandare il gioco: il resto è una conseguenza. Al contrario, quel Cagliari sapeva e voleva giocare sempre la palla. A lui piace molto il bel gioco, si esalta di fronte a profili tecnici che sanno gestire bene la sfera. In due stagioni non ricordo una sola volta in cui ci avesse chiesto di essere attendisti…».

Per lo scudetto?