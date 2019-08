James-Napoli, Tuttosport: ADL sogna il doppio colpo con Lozano. Dalla Spagna raccontano che lo scenario potrebbe presto cambiare

Calciomercato. Il Napoli insiste per James Rodriguez, lo riporta anche l'edizione odierna di Tuttosport, a firma di Raffaele Auriemma.

"Se poi il Real si decidesse a cedere James Rodriguez in prestito senza obbligo di riscatto, allora De Laurentiis prenderebbe entrambi (James odriguez e Lozano, ndr) per un’esplosione di entusiasmo nella piazza partenopea. Entusiasmo che caratterizza anche i tifosi del Real, particolarmente eccitati quando incrociano il colombiano e per nulla convinti dell’esclusione decisa dal tecnico Zidane. La stampa vicina ai castigliani (Marca) racconta che la dirigenza merengues avrebbe chiesto a James di stare tranquillo, perchè a breve Zidane potrebbe essere esonerato a vantaggio di Josè Mourinho, cioè un tecnico portoghese che ha lo stesso agente (Mendes) di James".