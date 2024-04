Italiano-Napoli: ancora non è scoccata la scintilla con ADL, il motivo

Calciomercato Napoli - Resta forte la candidatura di Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli per la prossima stagione. Fu lo stesso De Laurentiis ad ammetterlo già l'anno scorso, salvo poi decidere di non fare uno sgarbo a Commisso. Oggi però il discorso è diverso come scrive Il Mattino: le parti si sono sondate da tempo, c'è feeling e voglia di approfondire il discorso. E se finora non è ancora scoccata la scintilla definitiva (evidentemente manca ancora qualcosa) non è detto che non possa succedere da un momento all'altro. Italiano insomma - che ama il tridente ma ha dimostrato di non essere un integralista (ha virato sul 4-2-3-1) - resta in pole position.