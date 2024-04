Gazzetta - Italiano promosso a pieni voti da Manna e ADL. Spunta la lista dei riconfermati: Di Lorenzo non più intoccabile

Vincenzo Italiano promosso a pieni voti da De Laurentiis e Manna si legge sulla Gazzetta dello Sport. Il prescelto alla fine dovrebbe essere lui, secondo il quotidiano, per la panchina del Napoli. Già lo scorso anno Italiano doveva essere ingaggiato dagli azzurri, ma poi Commisso decise di riconfermarlo con De Laurentiis che ha voluto rispettare in tutto e per tutto il collega della Fiorentina in virtù di una grande amicizia.

De Laurentiis ha scelto Italiano

Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis e Manna hanno trovato unità d'intenti sul nome di Vincenzo Italiano. A tal proposito trapela già la lista dei calciatori che il nuovo allenatore si ritroverà a disposizione per quanto riguarda i reduci del campionato in corso che sta volgendo alla fine. Tra i nomi che potrebbero non esserci più c'è quello di Giovanni Di Lorenzo. Secondo gazzetta, il capitano non è più intoccabile come un anno fa:

"Ma in attesa dei prossimi passi, il Napoli sta delineando le strategie per il mercato, che vivrà di turbolenze quotidiane. In pochi, infatti, sono sicuri di restare a Napoli e tra questi potrebbe anche non esserci capitan Di Lorenzo, non più intoccabile come un anno fa. Italiano dovrà ripartire da poche certezze, allora: Rrahmani al centro della difesa, Olivera e forse Mario Rui a sinistra, Anguissa e Lobotka (Barcellona permettendo) in mediana, e poi Politano e Kvaratskhelia in attacco.