Italia, venerdì le prime convocazioni di Spalletti: Gazzetta parla di due esclusioni eccellenti

Sono giorni di studio e dunque di riflessioni per Luciano Spalletti. Che vuole avere un quadro preciso sulle prime convocazioni da commissario tecnico della Nazionale. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Debutto vicinissimo: venerdì le sue prime convocazioni. La sua prima lista dovrebbe essere di una trentina di giocatori, compresi i quattro portieri: forse i soliti, ovvero Donnarumma, Meret, Vicario e Provedel (outsider Carnesecchi). Non è il tempo di suggestioni o “invenzioni”: ci sarà tempo più avanti per chiamate di prospettiva (Casadei, Colpani, Kayode). Inevitabile pensare a un’Italia senza Verratti e Jorginho: unica conferma Barella, con i vari Tonali, Frattesi, Locatelli, probabilmente Pessina e Cristante, a completare il reparto. Diverso il discorso per i centravanti: Retegui è titolare nel Genoa, Immobile garantisce disponibilità al sacrificio ed esperienza"