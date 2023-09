Italia-Ucraina: Spalletti si affida ancora a Di Lorenzo, pronti altri cambi

In vista di una partita fondamentale tra l'Italia e l'Ucraina, il nuovo ct Luciano Spalletti vuole affidarsi ancora al fido Di Lorenzo in difesa e potrebbe cambiare in altre zone della difesa. C'è la possibilità che uno tra Biraghi e Spinazzola possano levare il posto a Dimarco, mentre centrali ci saranno Scalvini e Bastoni dopo l'infortunio di Mancini.