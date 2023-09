Italia-Ucraina, Spalletti annuncia Donnarumma ma Meret e Vicario sognano il posto da titolare

Ultime notizie Serie A - Gigio avvisato, mezzo salvato. Luciano Spalletti dà un’unica indicazione sulla formazione di stasera contro l’Ucraina e riguarda il portiere, come racconta l’edizione odierna del Corriere della Sera.

«Donnarumma sarà titolare» gioca d’anticipo il c.t.:

“Va al di là della partita di oggi e si concede un discorso più ampio, una piccola lezione sul talento, fatta da chi non ne ha avuto abbastanza da calciatore per arrivare a questi livelli, ma è riuscito ad arrivarci da tecnico, guadagnandosi tutto senza che nessuno gli regalasse nulla.

La concorrenza non aspetta, Meret con Spalletti ha vinto lo scudetto e Vicario è partito fortissimo in Premier con il Tottenham: è giusto che anche loro possano sognare il posto di Gigio, che per ora è saldo, ma non è un vitalizio”