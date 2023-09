Napoli - Luciano Spalletti ha dato via al progetto Italia e ci sono ora aggiornamenti riguardanti il caso di Belotti e come ha fatto a ritrovarsi in una situazione simile. Come riportato da Il Mattino il Ct si è affidato a 3 dei 4 giocatori che aveva avuto fino a pochi mesi or sono nel Napoli: Politano e Di Lorenzo dall'inizio del match e Raspadori nel concitato finale alla ricerca del successo dopo il pareggio.