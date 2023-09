Italia: Spalletti punta su Raspadori titolare, una cosa l'ha colpito

E' il momento di vedere come andrà il ciclo dell'Italia di Luciano Spalletti, il giovane talento Jack Raspadori è pronto ad essere al centro dell'attacco visto il rapporto che c'è stato a Napoli tra i due, dove l'ex Sassuolo si è sempre fatto trovare pronto senza mai storcere il naso, nemmeno dopo l'ennesima panchiina. L'idea del nuovo ct è chiara: in Nazionale ora come ora il numero 9 titolare dovrebbe essere lui.