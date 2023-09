Italia: Raspadori la mossa vincente di Spalletti, senza gol è uno dei migliori

Napoli - Jack Raspadori è stato uno dei migliori in campo in Italia Ucraina, partita di qualificazioni agli Europei 2024 dove gli azzurri si giocavano quasi tutto per la classifica del girone. A lanciare il giocatore del Napoli al centro dell'attacco come falso 9 è stato il ct Luciano Spalletti con la sua mossa vincente. Anche senza andare in rete è stato uno dei migliori in campo con il suo gioco di qualità e anche fisico, dove ha fatto a sportellate con i giganti della difesa ucraina. Il numero 10 della Nazionale è stato prezioso in difesa e nella costruzione offensiva.