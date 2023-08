Italia: incontro Spalletti-Buffon, fissato il primo obiettivo della Nazionale

Nasce la nuova Italia con Luciano Spalletti commissario tecnico alla guida sulla panchina azzurra dopo le dimissioni di Mancini e la polemica sull'ingaggio per il mancato pagamento della clausola al Napoli di de Laurentiis da parte della FIGC.

Italia: Spalletti incontro Buffon e fissa gli obiettivi

Prosegue senza sosta il lavoro de nuovo ct della Nazionale Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore ha già incontrato Gigi Buffon, nuovo capodelegazione dell’Italia, ufficializzato da Gravina il 5 agosto, l’unica nomina che non è tornata in discussione. Si sono visti e incontrati in Versilia per cominciare a mettere a punto il programma e trovare una sintonia di lavoro, in previsione dei prossimi mesi. Con Lele Oriali in scadenza, Buffon potrebbe assumere anche le mansioni di team manager.

Spalletti ha chiaro l’obiettivo: non può bucare la qualificazione all’Europeo 2024 in Germania, deve possibilmente totalizzare 6 punti a settembre con Macedonia e Ucraina per raddrizzare la classifica del girone, non ha altri pensieri. Deve scegliere gli azzurri e indovinare il gruppo a cui affidarsi.