Nonostante un buon avvio di stagione Luciano Spalletti ha deciso di fare fuori Matteo Politano dai convocati dell'Italia per la doppia e importante sfida con Malta e Inghilterra decisive per il girone degli azzurri. Ma è un doppio no quello del ct al calciatore del Napoli. Perché dopo il problema di Zaniolo per calcioscommesse è arrivata per El Shaarawy la convocazione di Spalletti che ha tenuto ancora una volta fuori Politano.