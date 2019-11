Italia-Armenia, Gazzetta: spazio a Di Lorenzo dal primo minuto, Meret resta fuori

Ultime Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, contro l'Armenia potrebbe toccare a Di Lorenzo:

"Nell’allenamento di ieri Mancini ha provato in partitella solo i non titolari di Zenica, ma la formazione anti-Armenia potrebbe essere simile: l’ipotesi è che solo Bonucci, Jorginho e forse Tonali giochino dal 1’ anche la seconda. Per il resto, davanti a Sirigu, Di Lorenzo, Romagnoli e Biraghi, con Zaniolo e forse Castrovilli ai fianchi del regista del Chelsea e in attacco Chiesa (Orsolini nella ripresa) e El Shaarawy assieme a Immobile"