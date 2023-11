Italia ad Euro 2024, Zazzaroni sul CorSport: "E' meno bello qualificarsi con quel rigore negato all’Ucraina, ci è andata benissimo"

Notizie calcio. L'Italia strappa lo 0-0 con l'Ucraina e si qualifica ad Euro 2024. Non mancano, però, le polemiche con un evidente rigore negato ai nostri avversari in pieno recupero.

Ecco quanto scritto da Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport:

L’unico modo per andare avanti è andare avanti. Così è meno bello però. Dobbiamo essere onesti, evitando di elencare i tanti torti arbitrali che in passato ci hanno sottratto successi, titoli e danneggiato il fegato: nei secondi finali Gil Manzano ha fatto finta di non vedere il rigore che avrebbe permesso all’Ucraina di sfruttare una grande opportunità, l’assistente al Var era scappato un attimo in bagno (prostata infiammata, immagino) e insomma non c’è andata bene, ma benissimo.