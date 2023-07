Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea alcune controindicazioni, se vogliamo chiamarle così, per quanto riguarda il possibile approdo in azzurro del giapponese Itakura:

"L’unica per Itakura riguarda la Coppa d’Asia, il programma a gennaio (dal 12 fino al 10 febbraio) e che vedrà il difensore impegnato col suo Giappone in Qatar. Se fosse tesserato per il Napoli rischierebbe di saltare anche sei gare di campionato e la Supercoppa".