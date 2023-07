Itakura in pole! Napoli a lavoro per la fumata bianca, il prezzo

Il Napoli cerca il sostituto di Kim e lavora senza sosta per chiudere il prima possibile l'arrivo di un nuovo difensore. Tra i diversi nomi circolati c'è quello del giapponese Itakura in pole.

Itakura

Napoli: Itakura l'acquisto in difesa

Napoli - Tanti nomi nel mirino del Napoli che pensa di rinforzare la propria rosa. In difesa c'è la possibilità che si chiuda la trattativa con il Borussia Monchengladbach per Itakura. Secondo Il Mattino il club azzurro è alla ricerca del colpo e tratta per arrivare alla fumata bianca, la valutazione del club tedesco del proprio giocatore è di 15 milioni. Dopo aver giocato un buon Mondiale in Qatar il difensere di 26 anni ora ha intenzione di fare il salto di qualità con una nuova sfida stimolante come quella del Napoli Campione d'Italia, per giocare in Serie A e la Champions League. Itakura è pronto per il Napoli.