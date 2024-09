Israele-Italia, Buongiorno ha convinto anche Spalletti: sarà titolare in Nations League

Spalletti pronto a fidarsi di Alessandro Buongiorno per la difesa della Nazionale. Il commissario tecnico azzurro ha deciso di puntare sul centrale del Napoli per la prossima partita contro l'Israele come scrive Il Mattino. Buongiorno, dopo lo spezzone giocato in Francia, prenderà il posto di Calafiori che si accomoderà in panchina a Budapest.