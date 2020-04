Tuttosport - Piano Marshall per salvare il calcio: la FIFA stanzia 2.5 miliardi di euro per le Federazioni in difficoltà

Notizie calcio - Lo stop dei campionati ha portato, giocoforza, a mancati introiti da botteghini e TV. Proprio per questo, diverse Federazioni sono in difficoltà anche dal punto di vista economoco. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe intervenire la FIFA per salvare il salvabile. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Un vero e proprio tesoro quello su cui può contare la Fifa: 2.5 miliardi di euro accumulati in questi anni di inarrestabile espansione e ora disponibili per far fronte alla crisi globale del calcio. Sì, perché l’intenzione della Fifa è quella di intervenire “facendo di tutto” per salvare le Federazioni in difficoltà in quello che si configura come una riedizione del “Piano Mashall” che gli Stati Uniti vararono all’indomani della Seconda Guerra Mondiale per rimettere in piedi l’Europa annientata".