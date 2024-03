"Io vi racconto la verità, decidete voi", Juan Jesus non farà ricorso in caso di mancata squalifica di Acerbi

Napoli - Ultime notizie riguardo il caso Acerbi-Juan Jesus con il difensore del Napoli che è stato ascoltato dalla Procura Federale dopo le accuse di razzismo per un presunto insulto di Acerbi che ora fa tanto discutere, ma sarebbe stato chiaro il messaggio del centrale brasiliano.

Juan Jesus-Acerbi, la decisione del difensore del Napoli

Juan Jesus è andato dinanzi ai giudici della Procura Figc e ha espresso tutto il suo disappunto riguardo quello che è accaduto nei giorni scorsi durante Inter-Napoli con Acerbi.

Juan Jesus ha fatto tutto da sé senza nessun avvocato o dirigente del Napoli. Un altro segnale che forse ha voluto inviare come spiega Il Mattino come a dire 'Io vi racconto la verità, vi racconto quello che è successo, decidete voi'.

La scelta di Juan Jesus di non creare un caso subito dopo la partita è stata dettata anche da una forma di grande rispetto per l'Inter, la sua prima squadra italiana. Non vuole danneggiare il club e i tifosi ed è per questo che ha tirato il freno a mano dopo il fischio finale. Juan Jesus accetterà qualsiasi decisione, non intende fare ricorso. Né, soprattutto, fare la vittima.