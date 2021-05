"Io faccio la mia gara, tu la tua". Battibecco Juric-Manolas, il mister risponde a muso duro al difensore

Napoli Calcio - Per chi se lo chiedesse, Napoli-Verona è partita vera. Ne parla Repubblica.

“La tattica dell’Hellas è quella solita: pressione altissima per spezzare la manovra del Napoli e tanti duelli fisici a metà campo. C’è anche un battibecco a metà campo tra Manolas e Juric che risponde a muso duro al difensore greco: « Io faccio la mia gara, tu la tua». Il Napoli non riesce a creare nulla nei primi venticinque minuti. Il Verona è pericoloso soprattutto a sinistra con Zaccagni: Di Lorenzo è in difficoltà nel contenerlo. Emozioni non ce ne sono”