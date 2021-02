Inzaghi ha spiato il Napoli in tv, Repubblica anticipa le scelte di formazione del Benevento

Napoli Calcio - Pippo Inzaghi ha spiato il Napoli in tv con il suo staff nella sfida contro il Granada ma ha già in mente la strategia da mettere in campo nel derby del Maradona. Ne parla Repubblica.

"Mancherà Glik, lo sostituirà Tuia, che dovrebbe fare coppia con Caldirola mentre sugli esterni sono pronti Barba e Depaoli. Letizia difficilmente tra i titolari anche se solo domani il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi. A centrocampo Viola, Schiattarella e Hetemaj. Caprari e Lapadula punti fissi con l’inserimento di Roberto Insigne. Resta in preallarme l'argentino Gaich: non ha ancora esordito ma Inzaghi potrebbe lanciarlo se necessario"