Invasione tifosi Napoli al Mapei: più del 50% dello stadio tiferà per gli azzurri, il dato

Calcio Napoli - Una vera e propria invasione quella che tanti napoletani faranno venerdì sera al Mapei di Reggio Emilia. L'impianto del sassuolo può infatti ospitare 17.500 spettatori ma la sensazione, ed anche qualcosa in più, dice che più della metà dello stadio sarà occupato da tifosi del Napoli provenienti da varie zone del Nord Italia e non solo.

Quanti tifosi del Napoli al Mapei?

In attesa di una stima ufficiale, sul Corriere dello Sport di questa mattina si legge che i tifosi del Napoli venerdì sera al Mapei saranno quasi 9.000. Un numero pazzesco per una gara in trasferta. In pratica più del 50% dell'impianto sportivo della città di Reggio Emilia tiferà gli azzurri che praticamente è come se giocassero in casa.