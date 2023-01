Invasione Napoli a San Siro, con l'Inter in 8mila napoletani sugli spalti! Tifosi in arrivo da Svizzera e Germania

Tutti uniti per lo scudetto. Trasferta di San Siro vietata ai residenti in Campania, ma la carovana azzurra a Milano sarà lo stesso extra large come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

"Ottomila sostenitori. La capolista non sarà sola nella super sfida di mercoledì sera. I tifosi si sono mobilitati per dare la carica alla squadra di Spalletti e per Milano è pronta a mettersi in viaggio una maxi carovana.

Il settore Ospiti (4800 posti) è sold out e ci saranno napoletani pure in altre zone dello stadio, con i club organizzati del centro, del nord e anche dell’estero (Svizzera e Germania, in particolare) che si sono organizzati per essere al fianco della capolista"