Invasione di napoletani a Dimaro-Folgarida, sono attesi addirittura 100mila tifosi in ritiro per Garcia e calciatori!

Ultime notizie Napoli - Una vera e propria abbuffata di sport l’estate in val di Sole. In primo piano è ovviamente il ritiro tricolore della SSC Napoli previsto dal 14 al 25 luglio a Dimaro Folgarida. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Invasione di napoletani a Dimaro-Folgarida

L’arrivo della squadra è previsto per la serata di venerdì 14 luglio. Sabato e domenica sono previsti allenamenti mattina (10.00) e pomeriggio (17.30). In calendario anche una serie di appuntamenti serali non più in Piazza Madonna della Pace ma nella nuova collocazione al campetto collocato dopo la chiesa di Dimaro lungo la strada che porta a Carciato.

Come racconta il quotidiano, sono attesi addirittura centomila tifosi. Intanto sono state fissate le amichevoli: il 20 luglio alle ore 18 con l’Anaune, squadra della Val di Non che disputa l’Eccellenza. Poi il 24 luglio, sempre alle 18, con la Spal, di serie C. Sono stati messi in vendita i biglietti, da quest’anno è stata introdotta una novità: la “Curva Meledrio”, alla sinistra della tribuna principale dello stadio.