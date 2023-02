Invasione azzurra al Mapei Stadium: Sassuolo-Napoli si giocherà "in casa", il dato

Ultime notizie calcio Napoli - C'è entusiasmo in città e fra i tifosi, in questa corsa della squadra di Spalletti verso il terzo scudetto. E se il sold out domenica sera contro la Cremonese ormai non fa notizia, quello del Mapei Stadium è più intrigante.

Sassuolo-Napoli, ecco quanti tifosi napoletani ci saranno

Settimana prossima infatti ci sarà Sassuolo-Napoli al venerdì, prima della trasferta a Francoforte in Champions League. Lo ricordiamo, il settore ospiti sarà ancora chiuso per il divieto di trasferte imposto dal ministro degli Interni dopo gli incidenti con i romanisti sull’A1. Ma questo non fermerà l'ondata azzurra di tifosi partenopei da tutt'Italia, disseminati un po’ ovunque in tutte le regioni d’Italia.

Come conferma l'edizione oggi in edicola di Repubblica, ieri è partita la vendita dei biglietti e il Mapei di Reggio Emilia è già quasi esaurito:

"Le sensazioni vanno verso una vera e propria invasione “pacifica” per sostenere il Napoli in una sfida complicata che precede l’andata degli ottavi di Champions League contro l’EintrachtFrancoforte. Il numero è impressionante: già in cinquemila si sono garantiti un posto in prima fila, ma nei prossimi giorni la “quota” potrebbe addirittura raddoppiare, occupando così quasi tutti i settori del Mapei Stadium. La sintesi è semplice: il Napoli potrebbe giocare un’altra partita in casa seppur senza i sostenitori provenienti dalla città".