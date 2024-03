Koulibaly: "Calzona fece di tutto per tenermi a Napoli: vi racconto un retroscena inedito. Ecco cosa è accaduto dopo lo scudetto"

Kalidou Koulibaly in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato del Napoli e del suo rapporto speciale con Francesco Calzona. L'ex difensore azzurro ha infatti raccontato un retroscena sull'attuale allenatore del club del presidente De Laurentiis. Fu proprio Calzona a convincere Kalidou a restare in azzurro quando arrivò a Castel Volturno insieme a Maurizio Sarri di cui era il vice allenatore.

Di seguito vi riportiamo le dichiarazioni più importanti evidenziate dalla redazione di CalcioNapoli24 rilasciate da Kalidou Koulibaly alla Gazzetta dello Sport:

Come in campo, gioca sempre d’anticipo. Crede nell’impresa a Barcellona?

«Il Napoli ha tutto per passare il turno. E non giocare al Camp Nou può essere un vantaggio. Al Montjuic non c’è lo stesso ambiente e la stessa pressione. Spero si qualifichi: il Barcellona ha giocatori di talento e un grande allenatore, ma il Napoli ha ritrovato organizzazione e può fargli male».

Visto da lontano, cos’è successo ai campioni d’Italia?

«Analisi personale: penso che sia molto difficile, dopo aver vinto lo scudetto, ricominciare con un nuovo allenatore e cambiare tutto. Ogni tecnico ha bisogno di tempo per dare le sue idee. È come se fosse partito un nuovo ciclo: il Napoli aveva bisogno di un allenatore che continuasse il lavoro di Spalletti, ma è stato difficile prima con Garcia poi con Mazzarri. Ma oggi abbiamo Ciccio Calzona: conosce molto bene la società e l’ambiente, tanti giocatori sono cresciuti anche grazie a lui, come è successo a me: a lui e Sarri devo tantissimo»

In che modo?

«Forse pochi lo sanno, ma quando lui è arrivato a Napoli con Sarri, io me ne dovevo andare, portavo offerte per essere ceduto. Lui venne da me e mi disse: “non capisco perché vuoi andartene?”. E io gli spiegai che avevo bisogno di giocare, di trovare un allenatore che contava su di me e mi valorizzasse. Mi disse: “se correggi due o tre cose e ascolti i consigli miei e di Sarri, avrai l’occasione per giocare tante partite”. Io replicai: “tu non sei l’allenatore, sei il secondo del mister. Se lui non mi vuole, non puoi fargli cambiare idea”. Mi assicurò che mi sbagliavo. E aveva ragione lui. Ha fatto di tutto per tenermi a Napoli. Insieme a Sarri, ha cambiato la mia storia».