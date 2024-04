Interrogatorio De Laurentiis sul caso Osimhen: ha difeso il club sull'argomento plusvalenze fittizie

Napoli - Aurelio De Laurentiis si presenta all'interrogatorio sul caso Osimhen e difende il Napoli da possibili attacchi riguardo il tema plusvalenze fittizie. Aggiornamenti da Il Mattino che analizza come si è svolto l'interrogatorio di De Laurentiis, che era stato sollecitato all'indomani della conclusione dell'inchiesta, al termine delle indagini condotte dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dai sostituti Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano. In sintesi, il patron si è difeso affermando che il club, alla luce della solidità economica dei suoi conti, non aveva nessun interesse a creare plusvalenze fittizie.