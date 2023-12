Inter-Zielinski, pronto un quadriennale da 4.5 milioni: Marotta vuole anticipare la Juve

L'Inter vuole Piotr Zielinski e lo vuole a parametro zero. Tra Piotr Zielinski e il Napoli la trattativa per il rinnovo si è arenata in un vicolo cieco.

Piotr Zielinski

L'Inter vuole Zielinski

Come riporta Tuttosport:

"L’Inter, sempre attentissima a quanto offre il mercato dei parametri zero, si è fiondata sul centrocampista polacco che a giugno si svincolerà dal Napoli per farsi trovare in pole position in caso di rottura tra le parti. Per Zielinski è pronto un quadriennale da 4.5 milioni. Discorsi avviatissimi, si diceva, anche per anticipare sul tempo la Juventus".

