Inter, Zhang nei guai: deve saldare 300 milioni di prestito a Ccba

Notizie Calcio - L'Inter di Steven Zhang è nei guai seri. Problemi economici per il gruppo cinese di Suning che deve saldare 300 milioni di prestito a Ccba come ricorda Tuttosport. Nuovo rinvio per una delle udienze che riguardano il presidente dell'Inter Steven Zhang e la causa promossa China Construction Bank Asia a cui il Tribunale di Hong Kong ha dato ragione, condannando ormai un anno fa il numero uno dell’Inter al pagamento di oltre 300 milioni per un prestito non saldato. Ieri si è arrivati a un nuovo rinvio. Zhang verrà interrogato oralmente per chiedergli se ha debiti, quanti debiti gli sono dovuti e quali altri beni o mezzi ha per soddisfare la sentenza" con cui è stato obbligato a ripagare gli oltre 300 milioni di debiti.