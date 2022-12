Inter, non è tramontata la pista Thuram: pronto l'incontro con l'entourage, piace anche al Napoli

L'Inter non molla Marcus Thuram. Non sarebbe ancora sfumata la pista che porta all'attaccante del Borussia Monchengladbach.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco non avrebbe ancora chiuso per il giocatore. Non solo, il club nerazzurro dopo il Mondiale incontrerà l'entourage del giocatore. Resta da capire chi potrebbe far spazio al francese: il primo indiziato sarebbe Correa ma non sono da escludere Dzeko e Lautaro. Il calciatore piace anche al Napoli.

