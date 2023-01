Inter-Napoli, Tuttosport: le scelte di Spalletti, c'è più di qualche dubbio

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport prova a capire quali potrebbero essere le scelte di formazione di Luciano Spalletti per la partita di mercoledì sera contro l'Inter:

"Ma quale formazione Spalletti sceglierà per spezzare questo tabù? Cominciando dalla difesa, davanti a Meret certamente ci sarà il capitano Di Lorenzo sul lato destro, con Kim che si riprenderà il posto al centro della difesa, mentre i dubbi riguardano l’altro centrale e l’esterno sinistro. Dubbi che resteranno tali fino alla mattina di mercoledì. Sembra improbabile che Rrahmani , seppur recuperato dopo la lesione al tendine dell’adduttore, possa essere schierato: non gioca titolare dalla sfida di Cremona del 9 ottobre. Sulla corsia mancina, invece, Mario Rui è in vantaggio su Olivera.

Un dubbio anche per il centrocampo. Lobotka sarà il metronomo, con Anguissa sulla sua destra e con uno tra Zielinski e Ndombele (favorito) nel ruolo di mezzala sinistra. In attacco torna Osimhen a San Siro, dove si era infortunato il 21 novembre 2021: ebbe la peggio in una zuccata con Skriniar , con la frattura dello zigomo che lo costrinse a 2 mesi di stop. Ai suoi lati, Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra, ma con Raspadori , Lozano e Simeone a rimorchio".