Inter-Napoli, tifosi azzurri da applausi: splendido gesto dopo il fischio finale

Notizie Napoli calcio. La squadra di Spalletti assapora l'amaro gusto della prima sconfitta stagionale in campionato, ma niente è perso per la cavalcata tricolore. Ne sono consapevoli anche i tifosi del Napoli presenti a San Siro, che al termine della sfida ancora incoraggiato ad oltranza la squadra partenopea.

Ecco quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport:

Nella notte di San Siro, gli ultimi a uscire dall’impianto sono gli oltre quattro mila tifosi del Napoli, amareggiati per la sconfitta ma carichi per le nuove sfide e alla squadra azzurra che lasciava lo stadio hanno fatto sentire fortissimo il coro: «Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione». Si aspetta il riscatto domenica con la Samp e poi c’è la Juve al Maradona.